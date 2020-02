Més de 40 milions de passatgers: el balanç dels dotze anys de l'AVE entre Barcelona i Madrid

Aquest dijous 20 de febrer, Renfe celebra els 12 anys de la posada en servei de l'AVE entre Barcelona i Madrid. Durant aquest període, el tren d'alta velocitat ha anat guanyant usuaris i ja s'ha convertit en un dels mitjans més utilitzats per desplaçar-se entre les dues ciutats.Des del 2008, més de 40 milions de viatgers s'han desplaçat entre Barcelona i Madrid, segons dades publicades per Renfe. En el darrer any, fins a 4,4 milions de clients han emprat aquest mitjà de transport per anar d'una ciutat a l'altra, un 3,7% més respecte a l'any anterior.Les últimes dades, a més, demostren la notorietat que ha anat guanyant l'alta velocitat. En el primer any complet d'AVE, la línia Barcelona-Madrid va comptar amb 2,3 milions de viatgers, una xifra que pràcticament s'ha duplicat aquest 2019. Abans de l'arribada de l'alta velocitat, el nombre de viatgers que utilitzava el tren per desplaçar-se entre les dues ciutats era sis vegades inferior a l'actual.La celebració dels 12 anys de l'AVE entre Barcelona i Madrid arriba poques setmanes després que Renfe anunciés la posada en marxa d'un tren d'alta velocitat "low cost" entre les dues ciutats. El nou servei començarà a operar el 6 d'abril sota el nom d'AVLO i permetrà viatges a preus més competitius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor