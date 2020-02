​Vox es queda sol amb la seva proposta d'aplicar el pin parental al País Valencià

Les Corts valencianes han rebutjat aquest dimecres el pin parental que exigeix Vox als centres educatius valencians, un veto paternal aprovat a Múrcia (PP i Cs) a principis de curs i recorregut judicialment pel govern espanyol. PSPV, PP, CS, Compromís i Unides Podem han rebutjat la mesura.Els representants dels grups s'han referit al pin parental amb qualificatius com "una merda" (Fran Ferri, de Compromís), "pseudopolítica" (Carlos Gracia, de Cs), "completament inviable" (Beatriz Gascó, del PP) o "problema que no existeix (Ana Besalduch, del PSPV-PSOE).La proposta ha rebut els vots en contra tant del govern del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem) com de la resta de l'oposició (PP i Cs), en una jornada que ha comptat amb la visita a València de la portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocio Monasterio ha denunciat "l'adoctrinament del pancatalanisme" i ha fet una crida a "la batalla per l'educació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor