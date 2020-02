Una família de Granollers s'autoaïlla després de viatjar a la Xina en ple brot del coronavirus

"Estem fent autoaïllament a casa durant dues setmanes. Tornarem a treballar el dia 24 d'aquest mes". Això es pot llegir a la persiana baixada del bar Can Chen, de Granollers.La família Chen va viatjar fa uns dies a Xina per celebrar l'Any Nou, però quan portaven tot just tres dies al destí va esclatar la crisi del coronavirus . Es van estar vint dies tancats a casa i van decidir que, quan tornessin a Granollers, farien el mateix: "El dia 9 vam agafar l'avió de tornada i vàrem començar dues setmanes d'aïllament", explica Weimei Chen a. "Ho fem per precaució, perquè la gent no tingui por que els hi poguem transmetre res", afegeix.La Weimei, el seu marit i els seus tres fills es troben perfectament, no han tingut cap símptoma i ja esperen que sigui dilluns per poder tornar a fer vida normal. Si necessiten alguna cosa, menjar o subministres truquen al seu sogre o als amics, que els hi fan la compra i els hi deixen a la porta de casa. Ells només surten a la nit per llençar les escombraries. A més, no han tingut cap problema de racisme o d'estigma, com sí que ha passat en altres casos Pel que fa als nens, ja van avisar a l'escola on van que estarien dues setmanes sense assistir a classe.Mentre esperen que arribi el dia en què trenquin l'autoaïllament, els Chen intenten passar les hores i vèncer l'avorriment, ja sigui amb les tauletes, jugant a jocs o mirant la televisió.

Els Chen, tancats al seu pis de Granollers. Foto: Cedida

