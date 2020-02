L'administrador d'I3 Ventures: «Si jo fos el Barça, també hauria rescindit el contracte»

"Lamento profundament que el Barça hagi rescindit el contracte amb nosaltres, però jo hauria fet el mateix". És una de les frases més destacades que ha pronunciat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio Carlos Ibáñez, l'administrador de l'empresa I3 Ventures que gestionava i feia el seguiment de desenes de comptes que opinaven sobre l'entitat blaugrana.En l'entrevista, Ibáñez ha negat que la companyia gestionés els comptes que apareixen als informes publicats per la Cadena Ser . "Nosaltres ens encarreguem de monitorar comptes i enviar informes", ha dit. Malgrat tot, reconeix l'error que va motivar la rescissió del contracte amb el Barça.El domini del compte "Respeto y deporte", que també apareix als informes, pertany a I3 Ventures. Des d'aquesta pàgina de més de 50.000 seguidors s'enviaven missatges per desacreditar personalitats de l'entorn blaugrana. Ibáñez ha admès les publicacions però, alhora, ha defensat que les desconeixien i no se'n feien responsables. "És com si tinguessis una cotxera; tampoc et pots fer responsable de què fa la gent amb tots els seus cotxes", ha argumentat.A banda, ha recordat que cap responsable del Barça va demanar-lo que utilitzés les xarxes per desacreditar les veus contràries a la junta actual.Durant l'entrevista, Ibáñez també ha negat que la seva empresa hagi cobrat un milió d'euros pels serveis prestats. Segons l'administrador, la relació amb el Barça va començar el 2017 a raó de 198.000 euros anuals. "És possible que el club estigui invertint més diners en tasques de monitoratge, però amb nosaltres", ha assegurat.Per altra banda, l'empresari ha especulat que I3 Ventures podria ser munició que s'està utilitzant per atacar a la directiva actual. "Em sembla que hi ha la intenció d'utilitzar tota aquesta situació en un procés de precampanya", ha declarat.

