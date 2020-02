Què celebrem el Dijous Llarder?

Rostida del porc de Dijous Llarder a la plaça Major de Vic, aquesta matinada Foto: Albert Alemany

Els municipis catalans ja preparen la festa del Carnaval. Abans que arribi aquesta festivitat, però, el país viu una tradicional jornada que es coneix com el Dijous Gras o Llarder , un dia on diversos productes com les truites, els ous barrejats amb la carn, les botifarres d’ou i la coca de llardons en són els protagonistes. Enguany s'escau avui, 28 de febrer.L'origen d'aquesta tradició entronca amb la Quaresma, el període de quaranta dies abans de Pasqua que estan marcats pel dejuni i l'abstinència pel calendari litúrgic cristià. Per poder passar millor aquesta època de l'any, el costumari marcava el dijous abans de Carnaval com el primer dia d'aquesta setmana festiva en el que un es podia atipar de valent amb aquells aliments que estaven prohibits durant la Quaresma. Antigament era molt comú que aquests dies els infants fessin captes d'ous per les cases, per elaborar les truites i la resta de plats de la jornada.Les festes de Carnaval es caracteritzaven per un consum excessiu de carn de porc. És en aquest context que el Dijous Gras marca la fi d’una època d’alimentació abundant que s'inicia amb la matança del porc, a meitats de novembre, i segueix amb les festes de Nadal. L'abundància d'aliments i menges tradicionals anava a la baixa amb l'inici del nou any, i els rebosts de les cases començaven a buidar-se. Arribats al febrer, s'acabaven les existències ja eren ben poques, i s'acabaven de menjar els llardons i les botifarres.

