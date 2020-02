PP i Cs tanquen un acord de coalició per a les eleccions basques

El PP i Ciutadans han arribat aquest dimecres un "principi d'acord" per concórrer junts en coalició a les eleccions del País Basc que se celebraran el proper 5 d'abril, segons han informat fonts de les dues formacions. El president dels populars a Euskadi, Alfonso Alonso, serà el candidat a lehendakari.Aquest acord s'ha tancat en la reunió que aquesta mateixa tarda han celebrat el secretari general de PP, Teodoro García Egea, i el secretari d'Acció Institucional de la gestora de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra, i es produeix tot just dos dies abans que acabi el termini per registrar coalicions electorals en els comicis bascos.El cap de cartell d'aquesta coalició serà Alfonso Alonso, segons han confirmat fonts de les dues formacions, que es remeten a aquest dijous per oferir més detalls sobre el seu principi d'acord. Precisament aquest dijous a la tarda està previst que el partit taronja reuneixi el Consell General de Ciutadans, on es podrà votar el pacte assolit.Amb aquest pas, Ciutadans ha acceptat finalment concórrer en coalició al País Basc, autonomia en la qual no té representació parlamentària, tot i la negativa de la direcció estatal del PP i del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a fer el mateix a Galícia. Els populars consideren que allà el PPdeG que lidera Feijóo ja aglutina el centredreta en aquesta comunitat.Fins ara, Ciutadans havia exigit un acord global que inclogués Galícia, País Basc i Catalunya. De fet, Espejo-Saavedra havia dit aquest mateix dimecres que volia mantenir una nova reunió amb García Egea -després de la celebrada aquest dimarts al costat de Pablo Casado i Inés Arrimadas- per seguir negociant perquè seria "molt trist" que, per un "no" de PP a la coalició a Galícia, "els bascos en paguin les conseqüències".La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha trucat aquest dimecres al matí a Alberto Núñez Feijóo per tal de desbloquejar les negociacions perquè tots dos partits concorrin coaligats als comicis de Galícia i Euskadi del proper 5 d'abril i als de Catalunya, que encara no s'han convocat. No obstant això, Feijóo ha reiterat a Arrimadas la seva postura: que el PPdeG rebutja una coalició amb la formació taronja a Galícia, però que estaria disposat a integrar membres de Cs en les seves candidatures electorals, fins i tot identificant-los com independents.El PP estatal comparteix la tesi de Feijóo contrària a una coalició electoral a Galícia. Aquest dimarts, en la reunió al Congrés, Pablo Casado "ha allargat la mà" a Arrimadas per buscar fórmules "més enllà" d'aquest dijous -dia en què finalitza el termini per registrar coalicions electorals a Galícia-, al·ludint així la seva possible integració a les llistes de PP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor