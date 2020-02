Tarragona clama per la seguretat de la petroquímica: «S'ha acabat la impunitat»

Alguns piquets aquest matí al polígon Nord de Tarragona Foto: ACN

La manifestació d'aquesta tarda al seu pas per la rambla de la ciutat Foto: Alba Domingo

Fa més de 50 anys que Tarragona conviu amb la indústria petroquímica, però la jornada d'aquest dimecres marcarà un abans i un després en el sector. "Seguretat, informació i coordinació": aquesta era la consigna d'avui. Al matí ja han quedat aturades totes les empreses químiques per la vaga convocada per CCOO i UGT, que ha tingut un seguiment del 100% , i aquesta tarda més de2.000 persones han sortit als carrers de Tarragona per reclamar, de manera multitudinària, més seguretat i més controls i regulació sobre aquest tipus d'empreses.Ja fa un mes de l'explosió a la planta d'Iqoxe i avui sindicats, entitats, veïns i ajuntaments s'han unit per alçar la veu a l'uníson i posar sobre la taula les necessitats de canvis en el sector. Els lemes "menys impunitat i més seguretat, "més informació per a la població" i "química que calla, química que mata" no han deixat de sonar durant la protesta, que s'ha desenvolupat sense incidents.La manifestació ha començat amb dues marxes paral·leles al voltant de les sis de la tarda, que s'han trobat al centre de la ciutat. Per una banda, els veïns dels barris de Ponent, els més afectats, s'han dirigit cap a Tarragona en una marxa lenta. De l'altra, a la mateixa hora, els treballadors de les petroquímiques s'han concentrat a la seu de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) per reclamar millores laborals i de seguretat. Aquest matí, l'Associació ha criticat els motius i les maneres de la vaga i ha defensat la seguretat del sector.Després, les dues protestes s'han trobat amb la resta de ciutadans que els esperaven a la plaça imperial Tàrraco. Des d'allà, els milers de persones s'han desplaçat fins a la delegació de la Generalitat, per la rambla, on s'ha fet la lectura del manifest conjunt. Sindicats, institucions i entitats han exigit investigar l'accident d'Iqoxe i millorar les condicions de seguretat i de treball. A més, també han demanat canviar els protocols de comunicació en cas d'emergència: "Exigim el dret a viure en un lloc segur i pròsper on incidents com aquest no tornin a succeir. La prioritat indiscutible ha de ser la seguretat de la població i dels treballadors".Amb aquesta demostració de força conjunta, la ciutadania ha volgut tornar a posar sobre la taula una demanda històrica a la demarcació. "Sempre hem sabut el perill d'això, però coses com l'explosió ens ho recorden. És com si l'accident ens hagués fet despertar o ens hagués fet agafar consciència. Al final, és un tema que ens afecta a tots i per això he volgut venir", explica la Carme, una veïna del barri de Torreforta. "Aquí tots tenim família, amics o coneguts que hi treballen i no tancaran mai. Però ja està bé, ens volem sentir segurs i saber què passa", afegeix l'Imma, la seva companya.Entre els assistents hi ha destacat la presència de diversos alcaldes de la zona i representants d'associacions i entitats socials. Els líders sindicals també han encapçalat la protesta, que ha estat presidida per una gran pancarta amb el lema "seguretat, informació i coordinació". L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha estat present i ha donat "suport total" a aquestes demandes. “Avui estem al costat de la ciutadania. Tarragona està unida per demanar una millor convivència amb la indústria petroquímica i canviar la manera de fer”, ha afirmat.

