Els Boy Scouts es declaren en fallida davant les denúncies acumulades per abusos sexuals

Els Boy Scouts of America, l'agrupació d'escoltisme més gran dels Estats Units, en hores baixes. L'organització fundada l'any 1910 s'ha declarat en fallida per haver de fer front a les indemnitzacions relacionades amb les denúncies acumulades per abusos sexuals.Segons dades recollides per El Mundo, s'haurien identificat un total de 12.254 víctimes i 7.819 presumptes autors entre 1944 i 2016. És per això que l'organització va decidir crear un fons de compensació per totes les persones afectades, tal com ha anunciat aquest dimarts.El deute actual de l'entitat se situa entre 100 i 500 milions de dòlars (entre 92 i 464 milions d'euros), tot i que es desconeix quin percentatge d'aquesta quantitat anirà destinat al fons per indemnitzar a les víctimes.Les revelacions per abusos sexuals van aparèixer l'any 2012, quan el diari Los Angeles Times va publicar milers de pàgines de documents on quedava demostrat que l'organització havia ocultat abusos sexuals durant diverses dècades.Els Boy Scouts of America continuen sent una de les associacions amb més membres a nivell mundial. Actualment, compten amb 2,2 milions de membres d'entre 5 i 21 anys.

