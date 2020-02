Personalitats d'esquerres impulsen una plataforma de suport a Puigdemont

Personalitats de l'esquerra independentista han impulsat una plataforma de suport a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i el Consell per la República. A través d'una manifest, que es presentarà en societat aquest dissabte al migdia a l'Ateneu Barcelonès, reivindiquen la figura de Puigdemont, que "simbolitza la persistència del compromís amb la causa independentista", i el Consell per la República, que n'és "l'expressió institucional embrionària".Els impulsors del document volen contribuir a la conformació del "pacte emergent d'alliberament nacional que consolidi i complementi la línia d'actuació" de Puigdemont, Comín i Ponsatí. És per això que han convocat una assemblea oberta a Barcelona el proper 29 de març. Entre els signants hi ha Eudald Carbonell, arqueòleg i exmilitant del PSUC; Julià de Jòdar, exdiputat de la CUP; Jordi Pessarrodona, exregidor d'ERC; Hèctor López Bofill, exmilitant de Solidaritat; i Blanca Serra, professora i membre de la CUP.En el manifest, que podeu llegir a continuació, critiquen la repressió de l'Estat contra l'independentisme, que ha provocat que el conflicte entri en "una fase d'estancament" i en el "possible retrocés a l'autonomisme". Lamenten també l'absència d'un full de ruta compartit entre institucions, partits i entitats sobiranistes, que ha contribuït a la situació en què es troba el moviment independentista.En aquest sentit, reclamen una "entesa ideològica transversal" entre aquella majoria social que identifica "la catalanitat, la prosperitat, la llibertat i la millora de les condicions de vida i de treball amb la consecució d'un estat propi".

Personalitats d'esquerres en suport de Puigdemont by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor