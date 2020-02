Tatuatges permesos i menys cultura general: nous requisits per accedir a la Guàrdia Urbana a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha convocat 282 places per entrar a formar part del cos, 22 més de les previstes per les vacants de la convocatòria de 150 places del 2018 i de la de 233 del 2019. Les proves presentaran algunes novetats. Per començar, l'examen presentarà novetats en la prova de cultura general, després que Només 477 dels 3.903 candidats la superessin en l'última convocatòria.A partir d'ara només abordarà qüestions d'actualitat política, econòmica, social i cultural les notícies publicades en mitjans de comunicació els últims sis mesos.També es flexibilitza el criteri sobre els tatuatges, que deixaran d'estar prohibits. Això sí, no es permetran aquells amb contingut "contrari als principis, valors i competències" establerts al Codi d'ètica de la Policia de Catalunya. També es deixarà d'exigir una alçada mínima als aspirants a agent, com passava fins ara.L'Ajuntament també inclou una prova voluntària d'anglès de nivell B2 que permetrà millorar cinc punts la nota final.Els aspirants tenen ara 20 dies naturals per presentar les instàncies. L'Ajuntament vol potenciar l'entrada de dones al cos i per això ha impulsat la campanya "Som dones som urbanes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor