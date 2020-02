Mor a trets el raper nord-americà Pop Smoke als 20 anys

El raper nord-americà Bashar Barakah Jackson, anomenat Pop Smoke, ha mort la matinada d'aquest dimecres als 20 anys a la seva casa de Los Angeles (Estats Units). Segons informa el portal TMZ , especialitzat en informació del món de les celebritats, dues persones haurien entrat a casa seva i li haurien disparat diverses bales.El cantant va guanyar notorietat amb Welcome to the Party, una cançó que va ser versionada per artistes de renom com Nicki Minaj, Travis Scott i Gatti. Tot i la seva edat, Pop Smoke era considerat un dels rapers amb més projecció del panorama actual.La pròpia Nicki Minaj ha lamentat la mort del jove cantant, a qui li ha dedicat una publicació a Instagram. "La Bíblia ens diu que la gelosia és tan cruel com la tomba. Increïble. Descansa en pau, Pop", ha escrit.

