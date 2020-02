Forn surt de la presó per anar a treballar a Mediapro

Tot sortint de la presó de Lledoners, en el primer dia de permís per anar a treballar després de 841 dies sense llibertat.

Joaquim Forn ha sortit aquest matí de la presó de Lledoners per anar a treballar al departament legal de Mediapro en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Forn podrà ser fora del centre durant 12,5 hores al dia cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres. Jaume Roures, director de la companyia, va explicar que l'exconseller no s'estarà tot el dia a l'oficina, sinó que podrà sortir a fer reunions si és necessari. La presó de Lledoners va decidir aplicar aquest article a Forn el dia 13 de febrer.La seva filla ha estat l'encarregada de recollir-lo. Cap a les 7.35 hores ha deixat el cotxe al pàrquing i ha entrat caminant a la presó. Poc després ha sortit amb el seu pare, que ha saludat la premsa. La filla li ha volgut fer una foto amb el mòbil amb la presó al darrere abans d'agafar el cotxe i marxar. L'aplicació de l'article 100.2 no és excepcional. S'aplica a més de 400 interns l'any i, en el cas de Forn, està "plenament justificat", com remarquen fonts de la seva defensa a. Es tracta d'un article que permet combinar elements del segon i el tercer grau en el marc del programa de tractament que segueix cada pres. És d'aplicació immediata, però ha de rebre l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, de l'Audiència Provincial del territori on es troba la presó.Ja s'ha aplicat en els casos de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carme Forcadell i Dolors Bassa. El líder d'Òmnium va sortir la setmana passada i les dues exconselleres ho han fet aquest dilluns. Raül Romeva ja ha presentat la documentació necessària a la presó de Lledoners, però la junta de tractament encara no s'ha reunit per decidir. Jordi Turull i Josep Rull ultimen la documentació per poder-s'hi acollir, com també Oriol Junqueras. Tots ells confien que la junta de tractament els apliqui el 100.2 per poder sortir a fer tasques de voluntariat o a treballar. La Fiscalia ja s'ha mostrat en contra del 100.2 de Cuixart, però el jutjat de vigilància penitenciària encara no s'ha pronunciat. Sigui com sigui, en cas que el jutge no avali l'aplicació d'aquest article, la defensa pot presentar recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona i, fins que no decideixi, els presos podran continuar sortint per treballar o fer voluntariat.

