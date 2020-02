Messi, sobre els atacs del club: «Si em va convèncer Bartomeu? Veig estrany que passi això»

Leo Messi ha trencat el seu silenci després de l'última crisi al Barça, motivada pel vincle entre la junta directiva i els comptes de xarxes socials que atacaven personalitats polítiques i esportives, inclosos jugadors del primer equip, com el mateix Messi o Piqué. El capità del Barça ha valorat l'afer en una entrevista a Mundo Deportivo , en la qual es pronunciava sobre les explicacions del president Josep Maria Bartomeu, que ahir es va reunir amb els pesos pesants de la plantilla. "Si em va convèncer Bartomeu? Veig estrany que passi això", ha assegurat en la conversa amb el rotatiu esportiu.L'argentí apuntat que va escoltar els arguments del president del Barça. "El president ens va dir el que va fer públic, el mateix que va dir en conferència de premsa. Quina era la situació, el que havia passat ... no puc dir molt més. El mateix que saben tots és el que ens va dir. Caldrà esperar a veure si és veritat o no. Molt no podem dir i sí que podem esperar a veure què passa amb tot això. La veritat és em va semblar un tema estrany", afirma Messi en l'entrevista.

