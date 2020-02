La «cursa d'obstacles» que han viscut nou estàtues eqüestres de Franco

Fantasma '77. Iconoclàstia espanyola és un projecte de Matteo Guidi, artista visual; Rebeca Mutell, doctora en belles arts per la Universitat de Barcelona, i l'historiador de l'art a la Universitat de Barcelona Jorge Luis Marzo.Els focus d'atenció de l'exposició són els fenomens de la iconodulia (veneració) i la iconoclàstia envers les representacions de Franco que permeten estudiar les polítiques patrimonials de l'Estat (mitjançant l'acció de governs, parlaments i tribunals) respecte a l'herència de la iconografia pública franquista en la nova monarquia parlamentària.L'exposició recull les dates principals de la història. La primera estàtua eqüestre del dictador es va emplaçar a Madrid el 1942. L'última, a Melilla, a la caserna de la Legió, el setembre del 1978, tres anys després de la seva mort. La primera que es va retirar d'una plaça pública en democràcia és la de València, el 1983, per ordre de l'Ajuntament, i, l'última, la de Barcelona, el 2016, també per ordre municipal. La decisió de retirar les estàtues no ha estat lliure de crítiques i d'aldarulls, com en el cas de València.