El waterpolista Víctor Gutiérrez lamenta la «manca de referents» LGTBIQ+ a l'esport d'elit

El waterpolista del Club Natació Terrassa i de la selecció espanyola Víctor Gutiérrez ha lamentat aquest dimecres la "manca de referents" LGTBIQ+ al món de l'esport d'elit. Gutiérrez és un dels pocs esportistes professionals que han fet pública la seva homosexualitat, i ha fet aquestes declaracions en el marc d'un acte en contra de la LGTBIQ-fòbia organitzat al centre LGTBI de Barcelona. De la seva banda, el president de l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha destacat que actituds d'aquest tipus són "importantíssimes", perquè "molts joves necessiten persones com ell, un referent per combatre la LGTBIQ-fòbia".

El waterpolista ha remarcat la necessitat que cadascú se senti "lliure" practicant l'esport que desitgi. Gutiérrez s'ha mostrat optimista tot i la pujada de denúncies per agressions homòfobes i trànsfobes, ja que assenyala que això es deu al fet que aquestes agressions ara estan tipificades com a delicte. Tot i així, assegura que encara queda molta feina per fer, especialment en el món de l'esport.