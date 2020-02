Aragonès reclama «anar per feina» i aparcar «detallets» per iniciar el diàleg

"Anem per feina". Aquest és el missatge que ha volgut enviar el vicepresident Pere Aragonès després del desacord entre el president Quim Torra i la Moncloa per la data d'arrencada de la taula de diàleg. Ho ha fet en la presentació del llibre Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic (Pòrtic) , escrit per la periodista Magda Gregori. Pedro Sánchez ha proposat que la cita sigui el dilluns 24 de febrer, i Torra ha fet públic el seu malestar per un anunci "unilateral" que s'ha produït, segons el seu entorn, sense acord.Aragonès ha demanat "no entrentenir-se en detallets" sobre la trobada, sobre si és un dia o l'endemà, i ha apuntat que existeix una gran "responsabilitat" a l'hora de cuidar l'arrencada del diàleg. "Que els presidents acabin de parlar, però estem a disposició. Quan sigui, on sigui. Tenim tantes ganes d'anar allà i dir que defensem el referèndum i l'amnistia!", ha remarcat el coordinador nacional d'ERC acompanyat de tots els consellers del seu partit i els principals dirigents de la formació.Preguntat sobre què és l'anomenat independentisme "pragmàtic", Aragonès ha fet aquesta definició: "El que vol fer la independència i treballa per aconseguir-la. Que aprofita tots els àmbits i que no es tapa els ulls davant les dificultats". Ha indicat que els fets del 2017 -des del 20-S a la declaració de la independència, passant per l'1-O- han servit com un "aprenentatge col·lectiu" per a la ciutadania i els partits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor