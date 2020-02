Beneficiós o perjudicial per als veïns? El projecte de l'Hermitage a Barcelona no genera consens

Manel Martínez: "Aquest museu no és la panacea, però és una pedra més per construir un altre model diferent"

Manel Martínez i Manoli Madrid. Foto: Georgina Albreda

Manoli Madrid: "L'Hermitage perpetua el model de crear focus d’atenció per atreure visitants"

Manel Martínez i Manoli Madrid. Foto: Georgina Albreda

L'Ajuntament de Barcelona té de marge fins al 31 de març per definir la seva postura definitiva envers la voluntat del Museu Hermitage d'instal·lar una franquícia a Barcelona. El govern municipal ha vetat per ara la voluntat dels impulsors de fer-ho a la nova bocana del port, però no ha tancat la porta a valorar altres emplaçaments.Entre els veïns de la Barceloneta l'opinió no és unànime. Mentre l'Associació de Veïns és favorable al projecte, la plataforma Per un Port Ciutadà s'hi oposa.ha reunit el vicepresident de l'associació, Manel Martínez, i la portaveu de la plataforma, Manoli Madrid, que exposen el seu punt de vista sobre les conseqüències que la instal·lació de l'Hermitage tindria al barri. Mentrestant, fonts de l'Hermitage expliquen que no han mantingut més converses amb l'Ajuntament i resten a l'espera de la decisió final del consistori.Mentre que Martínez veu la franquícia del museu com una "aposta cultural", Madrid defensa que és un projecte "especulatiu". "Pot ser millorable o no, però volem que es treballi a fons aquest projecte i que en vinguin molts més. El que cal és invertir en aquest barri. No per muntar discoteques i restaurats sinó indústria i llocs de treball. Activitat que generi moviment a la societat", resumeix el vicepresident de l'associació de veïns de la Barceloneta.Des de la plataforma Per un Port Ciutadà, Madrid discrepa. "Hi hauria un cartell on hi posaria Hermitage, però només es destinarien 3.500 metres quadrats a les exposicions, d'un total de 16.000", recorda.Tots dos rebutgen l'actual model turístic de la ciutat, i de la Barceloneta en particular, però mentre que per a l'associació l'Hermitage permetria canviar-lo, la plataforma considera que n'accentuaria els efectes negatius. "Aquest museu no és la panacea, però és una pedra més per construir un altre model diferent amb un altre tipus de visió", argumenta Martínez.El vicepresident de l'associació veïnal assegura que, des d'abans de l'arribada d'Ada Colau a l'alcaldia, ja demanaven a l'Ajuntament que revertís el model turístic al barri. "Ens han fet promeses que no s'han complert", diu. Ara, demana al consistori que no posi traves a un projecte que considera que pot modificar el tipus de turisme a la Barceloneta.Madrid, però, no comparteix aquest punt de vista. "[L'Hermitage] perpetua el model de crear focus d’atenció per atreure visitants. La nostra postura és que les coses que es facin en el barri i en el territori portuari canviïn els models de vida, no de visitants", demana. La portaveu de la plataforma denuncia que la ciutat i el barri "no donen més de si" i reivindica la necessitat de promoure iniciatives que millorin la vida dels veïns.Martínez i Madrid tampoc es posen d'acord sobre la validesa que l'Ajuntament hauria de donar als quatre informes externs que desaconsellen ubicar l'Hermitage a la nova bocana del port. El vicepresident de l'associació considera que no són "concloents" mentre que la portaveu de la plataforma considera que tenen total legitimitat.Mentre Martínez demana a l'Ajuntament que treballi amb els promotors els punts del projecte que generen dubtes, Madrid preveu que el consistori no "s'atrevirà" a fer marxa enrere amb el veto.Els estudis analitzen el projecte cultural del museu, l'impacte en l'urbanisme i la mobilitat, i la seva viabilitat econòmica. Pel que fa a la ubicació, l'estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) determina que no es podria garantir la seguretat de l'edifici tenint en compte la proximitat amb el mar.La instal·lació de l'Hermitage també provocaria conseqüències negatives en la mobilitat a la zona, segons la consultora Intra. Per començar, segons els informes, una saturació encara més gran al passeig Joan de Borbó, ja molt saturat actualment. Pel que fa a les previsions econòmiques, Eurecat considera un excés d'optimisme que els organitzadors quantifiquin en 850.000 persones les visites que rebria el museu el primer any. Una xifra equivalent a la del Museu Picasso i el triple de la que registren espais com el MNAC o la Fundació Miró. L'informe cultural ha estat elaborat pel periodista i escriptor Josep Ramoneda i conclou que el projecte del museu no és prou "sòlid" i no "reforçaria" el patrimoni de la ciutat.El 2018 l'Ajuntament va requalificar la nova bocana del port, atorgant ús cultural al seu espai central. Qui gestiona l'entrega de llicències és el Port de Barcelona, però necessita la ratificació de l'Ajuntament abans de fer cap pas definitiu. El Port de Barcelona pressiona ara el govern municipal i assegura que manté la tramitació de la concessió, mentre confia que és possible arribar a un acord amb l'Ajuntament.Martínez i Madrid seguiran de ben a prop l'evolució del conflicte. Tots dos defensen que la Barceloneta necessita un canvi. Per un, l'Hermitage el pot propiciar mentre que l'altra insisteix que només aprofundiria en la gentrificació que ja pateix el barri.

