VÍDEO «No matarás», el primer tràiler del nou film del català David Victori amb Mario Casas i Beret

El director català de cinema, David Victori, ja escalfa motors pel seu pròxim llargmetratge. El de Manresa, guanyador del Festival Internacional de Youtube, estrenarà el pròxim 16 d'octubre la seva segona pel·lícula, No Matarás, protagonitzada per l'actor Mario Casas.Produïda per Filmax, amb la participació de la Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola i Movistar +, comptarà amb l'estrena novell de l'actriu Milena Smit. Aquest dimecres s'ha estrenat el primer tràiler, amb la participació del raper Beret, que interpreta la cançó que ambienta el vídeo.La història girarà al voltant del Dani (Casas), un bon noi que durant els últims anys de la seva vida s'ha dedicat exclusivament a tenir cura del seu pare malalt, i ara decideix reprendre la seva vida després de la mort d'aquest. Just quan ha decidit emprendre un llarg viatge, coneix a Mila (Smit), una noia tan inquietant i sensual com inestable, que convertirà aquesta nit en un autèntic malson. Les conseqüències d'aquesta trobada duran a Dani fins a tal extrem, que es plantejarà coses que mai hauria pogut imaginar.

