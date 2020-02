Dormir malament pot afavorir la depressió

Un estudi ha determinat que la mala qualitat del son és un factor de risc per a l'inici de malalties neurològiques o neuropsiquiàtriques després d'analitzar les dades que han recollit més de 4.500 voluntaris durant un any de seguiment."S'ha observat un major risc de patir depressió en població femenina. I part d'aquest risc està estretament relacionat amb una pitjor qualitat del son", explica Gabriele Cattaneo, l'autor principal del treball.L'estudi, impulsat per l'Institut Guttmann i La Caixa i publicat a la revista científica Plos one , investiga els mecanismes que mantenen sa el cervell al llarg de la vida, i entre els seus resultats es destaca "la importància de dormir de manera adequada", amb un nombre suficient d'hores de son, per mantenir la salut cerebral.L'estudi ha analitzat informació demogràfica i socioeconòmica, juntament amb "mesures d'autopercepció de la salut i estils de vida" a partir de dades que s'han recollit en qüestionaris en línia de voluntaris sans d'entre 40 i 65 anys. La investigació es va dur a partir de dades de 4.5000 voluntaris, dels quals 2,353 van completar el seguiment previst d'un any.El director científic de l'estudi, Álvaro Pascual-Leone, ha explicat que aquestes troballes "subratllen la importància de tenir estils de vida saludables" per mantenir la salut del cervell.

