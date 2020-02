Oposició veïnal al projecte de tanatori a l'antic Happy Parc de Sants

L'edifici modernista que acollia el Happy Parc al carrer Comtes de Bel-lloc, al barri de Sants de Barcelona, podria convertir-se en un nou tanatori . L'Ajuntament ja ha entregat la llicència per desenvolupar el projecte a la funerària San Ricardo i diversos veïns s'han organitzat en la plataforma Stop Tanatori per frenar el projecte.La plataforma considera "inadequat" l'emplaçament de l'equipament. En primer lloc, els veïns que en formen part consideren que afectaria la mobilitat d'una zona que, segons asseguren, ja pateix "col·lapses". Gemma Serra és membre d'Stop Tanatori i en declaracions aexplica que els veïns temen que el projecte acabi malmetent l'edifici modernista, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).A més, considerar que la presència d'escoles a la zona fa "incoherent" que el tanatori s'instal·li en aquest punt. L'edifici està al costat del local d'assaig dels Castellers de Sants i la plataforma també considera "inadequada" aquesta proximitat. També preveuen que la instal·lació de l'equipament acabi provocant una sobreocupació de l'espai públic.La plataforma critica l'Ajuntament per manca de transparència i el consistori ha convocat una sessió informativa el 24 de febrer a les Cotxeres de Sants.Per ara, fonts municipals asseguren que si s'ha entregat la llicència a l'empresa és perquè el projecte compleix tots els requisits previstos a l'ordenança de serveis funeraris.Les mateixes fonts afirmen que la catalogació de l'espai com a BCIL no té cap afectació sobre els usos de l'espai. Al mateix temps, expliquen que el consistori farà tots els informes tècnics necessaris per vetllar pel compliment de tot allò relacionat amb la protecció patrimonial. El mateix passarà amb les possibles afectacions sobre la mobilitat al barri.L'Ajuntament considera que la instal·lació d'un tanatori privat no és la millor opció per a l'espai però argumenta que no pot frenar el projecte si, com és el cas, compleix amb tots els requisits legals. El consistori es mostra partidari de promoure tanatoris públics i a més lamenta que el Happy Parc hagués de tancar per un augment del lloguer. El propietari de l'edifici demanava 15.000 euros al mes, un augment del 300%.El projecte presentat per la Funerària San Ricardo consisteix en un tanatori amb quatre sales de vetlla i una sala de cerimònies amb un aforament estimat de 80 persones. Ara s'ha obert el període d'exposició pública durant un mes. En aquest termini, es podran presentar al·legacions-Serra explica que la plataforma ja està desenvolupant el seu "pla d'acció", que podria incloure mobilitzacions. El 24 de febrer, Ajuntament, funerària i veïns tindran l'oportunitat d'intercanviar opinions durant la sessió informativa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor