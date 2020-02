Investiguen Idealista i sis empreses més per determinar si han inflat el preu de l'habitatge

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) investiga Idealista i sis empreses més per determinar si van pactar preus i comissions d'immobles, contribuint a inflar artificialment el preu de l'habitatge a l'estat espanyol, a través del seu software.La CNMC dona per fet que el funcionament de l'algoritme utilitzat en aquest software provocava un augment de preus artificial, la qual cosa suposaria una conducta il·lícita.A més, aquesta pràctica hauria tingut efectes sobre el mercat immobiliari, ja que per exemple el Banc d'Espanya ha utilitzat els preus de referència d'Idealista per determinar l'evolució dels preus de lloguer i compravenda a l'estat espanyol.Idealista ha negat aquestes pràctiques a través d'un comunicat. L'empresa assegura que "mai ha alterat els preus ni les condicions comercials", que són fixades "lliurament" pels anunciants. "Els anunciants són en tot moment responsables últims de qualsevol informació que publiquin o comparteixin. Idealista exigeix als seus clients que garanteixin la veracitat i la licitud de la informació facilitada", assenyala l'empesa investigada.A més, matisa que "exclusivament és un proveïdor de serveis tecnològics" i que "no intervé mai en les operacions que es fan a través del portal immobiliari".A més d'Idealista, les empreses investigades són CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; i Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL.A partir d'ara, s'inicia un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la resolució per la CNMC,

