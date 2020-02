El comentari sexual d'una concursant d'«Operació Triunfo 2020» que ha creat polèmica

Samantha ha dicho que las seis chicas que quedan se han liado con los seis chicos. Acaba de confirmar las carpetas:

- Nia y Jesús.

- Eva y Rafa.

- Anaju y Hugo.

- Maialen y Bruno.



Estoy guionísimo de la vida, la maldición de OT se cumple. #OTDirecto18F pic.twitter.com/tqK1SFQTo7 — Blazin' Bad Zula 🇮🇨 (@beardphrodite_) February 18, 2020

Me parece desafortunado y no tanto por los de dentro si no por los de fuera y lo que van a tener que aguantar gracias a la genial gracia de Samantha #OTDirecto18F — OpinandOT lo que quiero (@opinand_ot) February 18, 2020

Lo gracioso será que a medida que vayan saliendo a todxs le van a hacer la pregunta de si es verdad lo que dijo Samantha #OTDirecto18F — Gea.🦁🌸🇬🇧 (@ADragonfly_) February 18, 2020

Los novios de Maialen y Nia y la novia de Hugo tras ver el "Somos 6 chicos y 6 chicas y nos hemos enrollado todos" de Samantha#OTDirecto18F pic.twitter.com/DQZisaxd1T — Operación Triunfo 24h (@OT24h) February 18, 2020

Hola, me llamo Samantha y no soy consciente de que llevo un micro y ahora todo el mundo sabe que somos unos infieles. — 𝑺𝒂𝒎 (@sxmmyOT) February 18, 2020

Després de setmanes de programa i diverses expulsions, ja només queden 12 concursants dins l'acadèmia d'Operación Triunfo. Un fet, que no ha passat per alt als artistes d'aquesta edició, que ho han parlat durant una de les classes de Manu Guix.El comentari que més ha cridat l'atenció ha estat el de la Samantha, qui amb veu baixa ha assegurat: "Som sis i sis, que graciós, i ens hem enrotllat tots". Unes paraules que no han agradat massa a la Nia, qui li ha recordat que, per molt que parli fluix, "se sent tot".Com era d'esperar, el comentari de Samantha no ha passat desapercebut a les xarxes socials, on ha estat força criticat. I és que alguns consideren que ha deixat malament als concursants que tenen parella fora del concurs. Aquests són alguns del les piulades que han aparegut a la xarxa:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor