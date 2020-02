Achraf i Mohamed: deportats per protestar contra la sentència de l'1-O

▶ A #PlantaBaixaTV3 hem parlat amb l'Achraf El Harbouli i amb el Mohamed Zaaim, dues de les persones deportades després de les protestes postsentència A LA CARTA 👇https://t.co/Tv8oIhCO5h — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) February 19, 2020

Achraf El-Harbouli i Mohamed Zahim han estat deportats per l'estat espanyol al Marroc després de ser detinguts a l'octubre a Lleida en el marc de les protestes contra la sentència del judici de l'1-O. La deportació no s'ha produït perquè hagin estat considerats culpables de cap delicte, sinó pel fet de no tenir papers.Aquest dimecres, tots dos han explicat el seu cas al programa Planta Baixa de TV3. El-Harbouli assegura que en el moment de ser detingut estava assegut a l'entrada d'un pàrquing, amb un amic i la xicota d'aquest. "Estàvem asseguts, tranquils i fumant, i va venir la policia", relata.El jove denuncia que els agents el van colpejar amb les porres. Més tard va ser traslladat al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona i d'allà va ser deportat al Marroc. Ara és a Tànger amb la seva família.A Zahim -que va parlar amb NacióDigital quan era al CIE- la policia l'acusa de llançar pedres durant una manifestació, però ell ho nega. "Seria tonto si ho hagués fet", argumenta. Igual que El-Harbouli, va ser traslladat al CIE, on els dos joves denuncien l'actitud de la policia nacional espanyola. "No hi ha respecte allà dins", diu El-Harbouli.Zahim ara és a Tetuan i tant ell com El-Habouli asseguren que no es volen quedar al Marroc. Tot i que la deportació els prohibeix tornar a l'Estat fins d'aquí a tres anys, asseguren que ja estan buscant la manera de tornar.

