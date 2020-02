VÍDEO El viral (i divertit) càntic de les graderies de Boca Juniors d'una cançó de reggaeton molt famosa

Els aficionats de futbol dels clubs argentins són coneguts a tot el món per la seva passió incondicional per l'esport de la pilota. A les graderies de desenes d'estadis d'arreu del país, els aficionats (i alguns grups ultres) entonen càntics poderosos que fan tronar els terrenys de joc com poques aficions poden aconseguir a tot el món.Les graderies del Boca Juniors, anomenades "La 12" per ser el suport incondicional dels onze jugadors blau-i-grocs a la gespa, es van tornar a fer virals a la xarxa gràcies a un càntic d'aquest passat cap de setmana. Els aficionats van cantar "Tusa", la cançó de Karol G que està tenint un èxit mundial, amb més de 500 milions de reproduccions a Youtube i el doble a Spotify.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor