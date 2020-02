Llibertat provisional per al porter detingut per la mort d'un home arran d'un cop de puny a Figueres

El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Figueres aquest dimecres al matí. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el mateix diumenge a les set de la tarda, quan el sospitós es va presentar a comissaria acompanyat pel seu advocat.La investigació conclou que la disputa entre el controlador d'accés del pub El Toc, un local proper al la plaça del Sol, i la víctima va tenir lloc cap a dos quarts de la matinada, en el moment de tancament dels bars musicals que hi ha a la zona. Segons fonts consultades per l'ACN, el porter detingut s'encarregava de supervisar que els clients de l'establiment no sortissin al carrer amb gots de vidre.Segons les mateixes fonts, el client, un home de 52 anys, i el controlador d'accés, un veí de Girona de 29 anys, van tenir un enfrontament quan el porter li va di que no podia sortir al carrer amb el got de vidre i que l'havia de substituir per un plàstic. La víctima s'hi va negar i, quan el porter va intentar barrar-li el pas perquè no entrés al local, el va colpejar amb el vas a la cara. L'investigat va patir ferides lleus a la zona del nas com a conseqüència del cop.Va ser aleshores quan, segons fonts del cas, l'investigat va propinar un sol cop de puny a la víctima que, com a resultat de l'agressió, va caure i es va colpejar el cap contra el paviment. La víctima va quedar inconscient estesa a terra.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les quatre de la matinada i agents de la unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres es van traslladar fins al lloc dels fets. Tot i que, segons la investigació, en un primer moment el porter va marxar del local, hi va tornar poca estona després i es va identificar com l'agressor als agents que hi havia al lloc.Els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van fer les maniobres de reanimació a la víctima i el van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir cap a les nou del matí. Llavors, la Divisió d'Investigació Criminal de la regió policial de Girona va assumir el cas.L'autòpsia va confirmar que la víctima va morir com a conseqüència d'una hemorràgia causada per un traumatisme cranioencefàlic i que tenia ferides compatibles amb el cop de puny i amb l'impacte del cap contra el terra.Fonts de la defensa, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, subratllen que el controlador d'accés sosté que va propinar un sol cop de puny a la víctima, després que l'agredís amb el got, per defensar-se.