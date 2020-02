Descomptes en hotels i pisos turístics a Barcelona per compensar la cancel·lació del Mobile

Els hotels i apartaments turístics de Barcelona oferiran descomptes entre el 21 de febrer i l'1 de març per intentar compensar el buit econòmic que ha deixat la cancel·lació del Mobile World Congress. Els descomptes s'emmarquen en la Barcelona Opportunity Week, la campanya organitzada per Turisme de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament i que té com a lema "Vine a Barcelona. Ara és el moment".Durant aquests dies, els museus i edificis històrics oferiran una entrada 2x1, les botigues tindran descomptes del 20%, el mateix percentatge de rebaixa que aplicaran els apartaments turístics. Els hotels aplicaran descomptes lineals a totes les reserves i els restaurants oferiran un menú a preu tancat durant tota la setmana. A més, Renfe posarà a la venda bitllets un 35% més barats en trajectes estatals amb destinació Barcelona.El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a hotels, restauradors i comerços a formar part de la 'Barcelona Opportunity Week', una campanya adreçada a aquelles persones que tenien reserves fetes durant la setmana en la qual s'havia de celebrar el congrés de telefonia mòbil.Per ara, 150 empreses han confirmat que participaran en la campanya, segons ha dit el director general de Turisme Barcelona, Joan Torrella.El director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha admès que "no hi ha setmana que pugui compensar la pèrdua" del congrés de telefonia mòbil. I és que els restauradors esperaven facturar 40 milions d'euros dels 500 milions genera l'esdeveniment a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor