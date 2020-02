El Govern «respecta i comparteix» l'objectiu de la vaga de la petroquímica

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat aquest dimecres que entén, respecta i comparteix l'objectiu de la vaga del sector de la petroquímica perquè hi hagi major seguretat en aquesta indústria. Chacón ha defensat que cal reformular les directives europees per prevenir encara més accidents com el de la Canonja.Pel que fa a l'activitat Iqoxe, ha indicat que les plantes no podran reprendre l'activitat fins que es revisin tots els requisits de seguretat de nou. "Entenem la urgència però prioritzem la seguretat. Són unes setmanes, no podem córrer més", ha argumentat.