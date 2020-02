La contundent resposta de Víctor Tomàs a un usuari de Twitter que li exigia que parlés en castellà

Mi rueda de prensa fue íntegramente en castellano, excepto cuando me dirigí a mis padres. Las preguntas que me hicieron posteriormente fueron respuestas en el idioma en el que se formuló la pregunta. Un poco más de respeto, que precisamente es lo que tú estás pidiendo. Gracias. https://t.co/byTu6fOlm0 — Victor Tomas (@VictorTomas8) February 18, 2020

El capità del Barça d'handbol, Víctor Tomàs, va anunciar la seva retirada per problemes cardíacs el passat 3 de febrer en una roda de premsa. Poc després de l'anunci, Joan Laporta va voler enviar-li un missatge de suport a través de Twitter. L'expresident del Barça va donar-li les gràcies a través d'una piulada que anava acompanyada d'un vídeo del mateix Tomàs parlant en català.Les imatges no han agradat a un usuari de la xarxa, qui ha retret al jugador d'handbol que no parlés en castellà. "Parla en castellà perquè t'entengui tot el món, perquè si no és difícil que sapiguem què sents, tros d'ase! O només et dirigeixes als catalans natius? Quins pebrots", ha escrit aquest usuari.Víctor Tomàs no ha volgut que el comentari passés desapercebut i ha contestat públicament a l'individu. "La meva roda de premsa va ser íntegrament en castellà, excepte quan em vaig dirigir als meus pares. Les preguntes que em van fer van ser respostes en l'idioma en el qual se'm va formular la pregunta. Una mica més de respecte que, precisament, és el que tu demanes", ha replicat el jugador blaugrana.Després d'aquest missatge, l'usuari s'ha disculpat a la xarxa. "Només volia expressar el meu descontentament per no entendre què deies i expressaves, crec que molta gent fora de Catalunya també hauríem d'entendre-ho tot", ha afegit.

