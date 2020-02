El govern PSC-Podem de Sabadell aconsegueix el sí de JxCat als pressupostos

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha anunciat aquest dimecres que s'ha arribat a un pacte per tenir uns "pressupostos sòlids" de cara a l'any 2020. Farrés ha qualificat de "bon acord" i ha posat l'accent en "la voluntat de consens” en aquesta entesa. Uns comptes que, com ha dit, tindran com a eixos "l'equitat als barris, donar resposta a les necessitats més immediates i millora de la seguretat".Així com, "lluitar contra el canvi climàtic i el foment de l'ocupació", entre d'altres idees, tot plegat, com ha resumit l'alcaldessa, per "reafirmar Sabadell com a capital i lideratge". La suma de Junts per Sabadell (JxS) en aquest acord es traduirà amb l'Oficina Gran Via-Ripoll que permetrà "dissenyar projectes estratègics", ha ressaltat.Aquest acord de pressupostos, el qual, com ha indicat Farrés "es detallà més concretament en els propers dies", es portarà aprovació al ple ordinari del mes de març, fixat per celebrar-se el dia 3.La creació de l'Oficina Gran Via-Ripoll, que tal com ha garantit l'alcaldessa es dotarà amb personal, ha de servir per "començar a dissenyar planos" i "fer tots aquests dibuixos" d'una artèria de la ciutat que, com l'ha definit, "és la gran transformació que ha de patir Sabadell en els propers anys".Es tracta d'una de les propostes que la portaveu de JxS, Lourdes Ciuró, duia al seu programa electoral i, com ha recordat, "si fa 30 anys ja hi era, que ha estat guardat en un calaix. Això vol dir que ja era una realitat molt abans", a la vegada que ha posat sobre la taula la connexió amb Castellar.Tant Farrés com Morell han destacat “la voluntat de consens” i, com ha dit l’alcaldessa, posar “els interessos de la ciutat davant dels polítics”. Tot i així, la tercera tinent d'alcaldessa ha lamentat que no s'hi hagin afegit "altres forces d'esquerra" representades al ple, ja que, com ha explicat Farrés, les negociacions bàsicament han estat amb JXS i Cs.En aquest sentit, Ciuró ha deixat clar que el pacte "no és un xec en blanc", perquè, com ha comentat, "ningú renuncia amb els moments que passa el país". Ha justificat aquest suport per "coherència, responsabilitat, sentit de ciutat i compromís amb Sabadell. Sense por i cap recança". Al cap i a la fi, com ha volgut destacar Farrés, un acord amb tres dones com a protagonistes.

