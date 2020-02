Un agent dels Mossos diu que al cotxe de l'acusat del crim de la Urbana hi havia restes de sang

El cotxe d'Albert López, l'acusat del crim de la Guàrdia Urbana juntament amb Rosa Peral, estava "extremadament net", el que va "estranyar" a l'agent que el va examinar. "Fins i tot els parafangs de les rodes", ha destacat. Ha afegit que "només obrir el vehicle" va notar "una forta olor a combustible barrejat amb l'olor d'ambientadors".En la seva declaració a l'Audiència de Barcelona l'agent dels Mossos d'Esquadra ha explicat que el reactiu de restes biològiques va donar positiu per una taca de sang d'uns "vint centímetres" o "un pam i mig" als seients del darrere. Una de les hipòtesis podria relacionar aquesta taca amb la destral que Albert va declarar a la instrucció haver comprat per fer una barbacoa.Aquest és el vehicle que els Mossos d'Esquadra consideren que es va fer servir per marxar del pantà de Foix, després d'incendiar el vehicle que es va trobar amb el cadàver calcinat de Pedro Rodríguez. La inspecció ocular del vehicle d'Albert López es va fer després de la detenció dels acusats, més de quinze dies després dels fets.El mateix agent ha explicat que també van buscar altres objectes per ajudar a esclarir el que havia passat. Es va buscar una motxilla "en un solar abandonat ple d'herbes", segons ha explicat l'agent, després que Rosa Peral o la seva lletrada informés que la trobarien. Però no van trobar ni motxilla, ni objectes ni altres restes.També van anar a buscar un robot de neteja del terra d'Albert López perquè va arribar l'indici que l'acusat s'havia afaitat la barba totalment "després de molt temps". Esperaven trobar restes de cabells que podien estar cremats. Els propers dies els perits explicaran què s'hi va trobar.També ha declarat un agent de la Guàrdia Urbana que era el cap directe d'Albert López. Ha lloat la professionalitat de l'acusat. "Com a professional no en tinc cap queixa, és seriós, treballador i disciplinat" i ha afegit que no va notar "cap actitud violenta ni agressiva".Tant a aquest darrer agent com altres que han declarat aquest dimecres se'ls ha preguntat per l'aparcament Kilo Mike de la comissaria de la Zona Franca. S'ha constatat la seva proximitat amb l'armeria i la facilitat que tenen els agents tant per entrar en aquests espais. Una de les hipòtesis és que Rosa podria haver-se endut la pistola per cometre el crim i haver-la tornat sense generar sospites.Aquest dimecres han acabat de declarar més de cinquanta testimonis dels fets entre familiars, amics, veïns o companys de feina, entre d'altres. El judici continuarà el dilluns vinent amb la inspecció ocular del jurat popular en alguns dels indrets on van passar els fets. Després mancaran les proves pericials i els interrogatoris a Albert López i Rosa Peral.

