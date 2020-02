Collboni es desmarca del saló alternatiu al Mobile mentre l'Ajuntament es ven com a organitzador

L'Ajuntament de Barcelona es presenta com a organitzador del Tech Spirit. Foto: ND

"No és un esdeveniment que organitzi l'Ajuntament". Així s'ha expressat el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, a l'hora de respondre les crítiques a l'organització del Tech Spirit Barcelona, el saló alternatiu al Mobile que se celebrarà a la ciutat del 23 al 27 de febrer amb la participació d'Uber, Glovo i Airbnb , entre altres. En canvi, l'Ajuntament sí que es presenta com a organitzador de l'esdeveniment, com es pot veure en la nota de premsa de presentació del certamen, en què informen que el Tech Spirit és una iniciativa organitzada per Barcelona Tech City "juntament" amb el consistori.Segons l'Ajuntament, també formen part de l'organització la Generalitat, el govern espanyol, Mobile World Capital, el Consorci de la Zona Franca i la Cambra de Comerç Barcelona. Tots aquests actors van prendre pat aquest dimarts en la roda de premsa de presentació de la iniciativa.La participació d'Uber, Glovo i Airbnb ha activat una campanya de rebuig al saló , organitzada per Riders X Derechos, el Sindicat de Llogaters i Élite Taxi. Els tres col·lectius qualifiquen el certamen com a trobada d'"especuladors financers" que estan "ofegant" la classe treballadora i estan "fent fora" milers de famílies.En un comunicat, demanen que l'Ajuntament no els posi la "catifa vermella" i reclamen que Barcelona es defensi dels "voltors financers" i planti cara al "capitalisme de plataforma".Collboni ha respost les crítiques amb l'argument que l'Ajuntament "no té a veure" amb l'organització del saló i que les companyies ja havien de participar en el congrés d'start-ups organitzat per GSMA -que també organitza el Mobile-, 4 Years From Now (4YFN).Ni els convidem ni desconvidem. Són empreses que tenen activitat en el sector, que participaven al 4 years from now i algunes d'elles han confirmat que seguiran participant al Tech Spirit", ha defensat.El Tech Spirit Barcelona es va presentar aquest dimarts en societat i els seus impulsors van insistir que l'esdeveniment no pretenia substituir el 4YFN. En la mateixa roda de premsa, Collboni va reivindicar la capacitat de reacció del teixit empresarial de la ciutat després de la cancel·lació del Mobile i va defensar que el nou certamen és un exemple del "compromís" de la ciutat amb els emprenedors.

