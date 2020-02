​El veïns de Gombrèn decidiran com han de tocar les campanes de l'església

Gombrèn, en una imatge d'arxiu. Foto: Hermenegild Falguera

Els veïns de Gombrèn (el Ripollès) podran decidir com volen que s’escoltin les campanes de l’església, segons explica el Diari de Girona . Així, podran escollir a través d’una enquesta si volen només campanades entre les set del matí i les vuit del vespre, si volen que sonin més fluix o si hi ha d'haver toc de l'Angelús al migdia.L'enquesta es farà del 26 de febrer al 9 de març. Només hi poden participar els veïns que estan empadronats al poble. Els veïns de segona residència poden demanar per escrit la seva participació.L’origen de la polèmica està en el canvi de mecanisme del campanar, a càrrec de l’Ajuntament, i que es va activar quan es va espatllar el rellotge. Abans, les campanes de l’església de Sant Pere de Gombrèn funcionaven amb batalls que colpejaven el bronze des de l’interior. Ara es fa servir un mètode electrònic connectat a unes maces que colpegen les campanes des de fora. El nou so és més fort i agut i els veïns s’han queixat.Per tal d'aturar les discrepàncies dels ciutadans, on es van proposar solucions molt diverses, el consistori va decidir fer una enquesta. “Com que hem pagat el rellotge entre tots, ho resoldrem entre tots», raona l'alcalde de la localitat, César Ollé.Gombrèn té actualment 190 habitants.

