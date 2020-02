Atac racista d'un grup de joves encaputxats al metro de Barcelona

Un grup de joves encaputxats va perpetrar una agressió racista al metro de Barcelona durant la matinada de diumenge. Segons explica el mitjà Tot Barcelona , un total de sis persones van entrar a l'estació de Ciutadella-Vila Olímpica al voltant de les sis i set del matí. El grup hauria localitzat un jove negre que intentava comprar un bitllet i després de rodejar-lo el van apallissar.Segons les fonts consultades pel mitjà barceloní, un dels encaputxats hauria clavat un cop de puny a la cara al jove, deixant-lo inconscient. Els altres encaputxats van separar els amics del jove perquè no intervinguessin i després d'haver-lo agredit, van marxat corrents. Diversos membres de la seguretat eren a l'estació però segons indiquen els testimonis, es van quedar "paralitzats".Quan van marxar corrents, els vigilants van seguir-los i segons explica el diari de Barcelona, un dels agressors es va girar i els va cridar: "Som companys! Treballem a la Vila Olímpica". Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques va atendre el jove i assegura que es troba fora de perill. Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat aque no estan investigant els fets com "una agressió racista".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor