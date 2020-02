El Govern convocarà una cimera per abordar el futur de la pagesia

Manifestació de pagesos a Lleida, divendres passat. Foto: Àlvar Llobet

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, han anunciat que el Govern convocarà una cimera al Palau de la Generalitat amb els diferents agents vinculats amb el sector de la fruita per tal d'analitzar i posar damunt la taula solucions que permetin garantir el futur de la pagesia davant les dificultats que travessa.També han explicat que, entre finals de febrer i principis de març, Agricultura farà efectiu el pagament dels primers 700.000 euros corresponents al Pla d'arrancada de fruita de pinyol.Torra i Jordà s'han reunit aquest dimecres a Lleida amb representants del sector de la pagesia i alcaldes lleidatans per expressar-los el suport del Govern i escoltar les seves demandes.La reunió arriba després que divendres passat tingués lloc a Lleida una gran manifestació de pagesos per demanar solucions a la situació de la pagesia.

