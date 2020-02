El Clínic prova una tècnica de detecció precoç de les malalties del fetge

Una metge, realitzant una elastografia hepàtica a una persona a l'hospital Clínic Foto: ACN

Una metgessa comprova el monitor mentre practica una elastografia hepàtica Foto: ACN

Un projecte europeu coordinat per l'Hospital Clínic avaluarà el potencial d'implementar una nova estratègia de cribatge als CAP per a la detecció precoç de les malalties del fetge. El cribatge consisteix en una tècnica no invasiva que dura pocs minuts i no causa cap molèstia al pacient, ja que simplement envia unes vibracions. Amb aquestes es permet saber el grau d'elasticitat o rigidesa de l'òrgan, un indicador clau per detectar malalties que no presenten símptomes, com ara la cirrosi o el fetge gras no alcohòlic, associada a l'obesitat."Si no anem a buscar el pacient, el pacient vindrà a buscar-nos quan sigui molt tard, el que volem fer és canviar el paradigma", ha explicat Pere Ginés, cap del Servei d'hepatologia de l'Hospital Clínic. La tècnica o prova es podria fer directament als ambulatoris per part d'infermeres o metges de primària.El projecte, anomenat Liverscreen, ja fa un any i mig que està en marxa a Catalunya i alguna altra regió europea però fins ara no se li ha pogut "donar sortida" a causa de la manca de finançament.Amb un nou impuls del programa Horizon 2020 el projecte ha rebut ara 6 milions d'euros, fet que permetrà confirmar els resultats inicials trobats però a una major escala. Concretament, l'objectiu és reunir fins a 30.000 participants de diversos països europeus.A Catalunya participen en el projecte una dotzena de centres d'atenció primària, que treballen conjuntament amb els hospitals Clínic, Germans Trias i Pujol, Vall d'Hebron i el Mar, a més d'un centre mèdic corporatiu de SEAT. Els hospitals, però, només participen si des de l'ambulatori es deriva un pacient a qui s'ha detectat una malaltia hepàtica gràcies al cribatge.El cap del Servei d'hepatologia del Clínic ha remarcat aquest dimecres la importància de destinar diners a la recerca de les malalties del fetge. Segons ell, hi ha desconeixement sobre com funciona aquest òrgan i sovint s'estigmatitza els malalts perquè se'ls associa directament amb el consum d'alcohol.A més, això passa amb unes malalties que tenen un grau alt de complexitat i de mortalitat. Per aquest motiu, celebra que per primer cop es doni una quantitat "significativa" de fons europeus a la investigació d'aquesta àrea.Malalties hepàtiquesSegons Ginés, la malaltia hepàtica més freqüent que es detecta amb el cribatge és la de fetge gras no alcohòlic (80% dels casos), associada a l'obesitat. Una proporció més petita, prop del 20% de casos, és causada per consum "excessiu d'alcohol"."No és gent que s'emborratxa [...] sinó gent que beu per sobre de catorze o vint-i-una unitats a la setmana", ha matisat Ginés posant un exemple de consum que pot derivar amb els anys a una malaltia hepàtica. Per últim, tot i que són menys casos, també es pot detectar una hepatitis C, B o d'origen autoimmune.Amb tot, remarca que la gran malaltia és "pel fetge gras no alcohòlic". Aquesta malaltia afecta una de cada quatre persones al món i el pacient pot desenvolupar cirrosi.És el cas de la Mónica Ibarruela, a qui fa dos anys van detectar-li que tenia el fetge "malalt", segons ha explicat ella mateixa. "No vaig donar-li importància perquè sempre havia associat cirrosi a l'alcohol i jo no prenc alcohol, però el metge de capçalera em va dir que també era a causa de l'obesitat", ha admès.Va ser llavors quan la Mónica va ser derivada a l'hospital Clínic perquè determinessin el grau d'inflamació del seu fetge i li programessin un tractament basat sobretot en un canvi de dieta. "Estic molt contenta perquè d'una altra manera no me n'hauria assabentat", diu sobre la tècnica no invasiva amb la qual van mesurar l'estat de salut del seu fetge.En el projecte Liverscreen la prova es farà de forma aleatòria a 30.000 persones d'Europa que vulguin sotmetre's a l'estudi de forma voluntària. La idea, un cop analitzada una gran base de dades i resultats creada en els pròxims anys, és precisament identificar quines són les persones que tenen risc."La idea no és fer la prova a tothom", ha assenyalat Ginés sobre una futura implementació de la prova a tots els ambulatoris. Per contra, amb el creuament de dades obtingudes en l'estudi, es relacionarà l'augment de rigidesa del fetge amb la resta de variables del pacient -edat, sexe, pes, etc.-.Els professionals calculen que el test s'acabi fent només al voltant d'un 20% de la població o menys, identificats com a població amb risc de tenir o desenvolupar una malaltia hepàtica.Els aparells utilitzats per fer el cribatge fa dotze anys que són al mercat i es fan servir de forma generalitzada als hospitals però directament en pacients als quals ja se'ls ha diagnosticat una malaltia hepàtica."Les màquines són als hospitals [...] però no s'han fet servir per cribatge", ha matisat Ginés, remarcant que el projecte el que fa és portar les màquines als ambulatoris.

