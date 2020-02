​La Fiscalia torna a recórrer el permís de tres dies de Cuixart perquè «ho tornaria a fer»

La Fiscalia ha presentat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Barcelona contra la concessió per part del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya d'un permís al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per sortir tres dies de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).En un escrit recollit per Europa Press, el fiscal assegura que Cuixart presenta "importants distorsions cognitives, ja que nega el caràcter delictiu de la seva conducta", un fet que necessàriament li impedeix modificar la seva actitud. A banda, recalca que no es penedeix dels fets i ha expressat que "ho tornaria a fer".La magistrada de vigilància penitenciària va autoritzar el permís en entendre que l'afirmació "ho tornaria a fer", pronunciada per Cuixart, "s'ha de considerar com una mera expressió d'un pensament ideològic i polític". A més, creu que no suposa que vulgui reincidir en la conducta que va suposar la seva condemna pel Tribunal Suprem.El nou recurs arriba una setmana després que el mateix jutge de vigilància penitenciària contradigués la Fiscalia, que s'havia oposat a concedir un permís a Cuixart . Llavors, el ministeri públic va esgrimir els mateixos arguments. Alhora, considerava que deixar sortir el líder d'Òmnium durant tres dies era "prematur, injustificat i improcedent".La Fiscalia també ha intentat impedir que Cuixart s'aculli a l'article 100.2 , que li permet combinar feina i règim penitenciari. Pel ministeri públic, les sortides del líder independentista han de ser mesures "excepcionals".El passat 6 de febrer, però, la Junta de Tractament de la presó de Lledoners va aprovar l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. En aquest sentit, Cuixart pot treballar i fer voluntariat cinc dies a la setmana (de dilluns a divendres) durant 9,5 hores al dia amb la condició que torno a la presó per dormir-hi.

