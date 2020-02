Collboni defensa que l'Ajuntament no organitza el saló on participaran Airbnb, Glovo i Uber

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha sortit al pas de les crítiques a la presència d'Uber, Glovo i Airbnb al Tech Spirit Barcelona, el saló impulsat per Barcelona Tech City i que compta amb el suport del consistori, la Generalitat i el govern espanyol.Collboni ha assegurat que l'Ajuntament "no hi té a veure" en referència a l'organització del saló. El dirigent socialista argumenta que la participació d'aquestes empreses en el Tech Spirit no depèn del consistori i que companyies ja havien de participar en el congrés d'start-ups organitzat per GSMA -que també organitza el Mobile-, 4 Years From Now (4YFN)"Ni els convidem ni desconvidem. Són empreses que tenen activitat en el sector, que participaven al 4 years from now i algunes d'elles han confirmat que seguiran participant al Tech Spirit", ha defensat.El Tech Spirit Barcelona es va presentar aquest dimarts en societat i els seus impulsors van insistir que l'esdeveniment no pretenia substituir el 4YFN. En la mateixa roda de premsa, Collboni va reivindicar la capacitat de reacció del teixit empresarial de la ciutat després de la cancel·lació del Mobile i va defensar que el nou certamen és un exemple del "compromís" de la ciutat amb els emprenedors.El certamen se celebrarà a la Llotja de Mar del 23 al 27 de febrer i tindrà un pressupost de mig milió d'euros que assumiran privats i administracions, segons van detallar ahir els impulsors de la iniciativa.S'han programat més de 40 activitats, hi participaran 60 ponents i un centenar de representants d'empreses de capital risc, entre les quals fons d'inversió internacional que l'organització no ha concretat. Els organitzadors esperen rebre un total de 2.500 persones.

