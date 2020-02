El Barça convoca una reunió d'urgència per analitzar la crisi interna

La crisi a can Barça s'aguditza. Després que la Cadena Ser hagués revelat que el club hauria contractat una empresa per desprestigiar futbolistes com Messi o Piqué i altres dirigents i exfutbolistes, les reaccions no s'han fet esperar. Aquest dimecres, la directora financera del club, Montserrat Font, ha anunciat la seva dimissió, mentre que futbolistes com el propi Piqué han carregat a la xarxa contra periodistes afins a Bartomeu Davant aquesta situació, el president de l'entitat blaugrana ha decidit convocar una reunió d'emergència per analitzar la crisi interna i estudiar les mesures que prendrà per pal·liar-la. Bartomeu ha reunit a la comissió delegada de Barça, formada també pels vicepresidents Jordi Cardoner, Jordi Moiz i Enrique Tombas, la directiva Maria Teixidor i el director general, Oscar Grau. Les informacions que va publicar la Cadena Ser el passat dilluns han obert una de les majors crisis que es recorden a la junta del Barça. Segons la cadena, el club hauria contractat l'empresa I3 Ventures per protegir la imatge de Bartomeu i la junta directiva a la xarxa i, alhora, erosionar la imatge de futbolistes del club, exjugadors, candidats a la presidència del club i polítics.El Barça, però, nega la seva vinculació amb la companyia i amb l'estratègia de desprestigi a jugadors i polítics. "No tinc cap dubte que el Barça no ha contractat cap servei per desprestigiar a ningú, ni jugadors ni polítics; és fals", va afirmar aquest dimarts Bartomeu, durant l'entrega al premi Vázquez Montalbán.Abans, l'entitat blaugrana ja va emetre un comunicat negant "rotundament" tota relació amb I3 Ventures i, encara més, "amb la contractació de serveis vinculats a comptes de xarxes socials que hagin difós missatges negatius o de menysteniment en relació amb qualsevol persona, entitat o organització que tingui o hagi tingut relació amb el club".

