Sánchez indulta un exalcalde del PSOE que va falsificar informes perquè la seva mare fes obres

El govern espanyol va indultar dimarts cinc condemnats, entre els quals s'hi troba l'exalcalde de Villar del Humo i exmembre de la diputació provincial de Conca pel PSOE César Ruiz Ramos, segons ha avançat Civio . Havia estat condemnat el 2014 per falsedat documental a una pena de tres anys de presó, dos d'inhabilitació i 360 euros de multa, a més de la meitat de les despeses del judici, però el consell de ministres va acordar perdonar-li la pena de presó -pendent de complir-se-, a canvi de 12 mesos de treballs per a la comunitat.Malgrat tot, l'executiu no va anunciar aquesta decisió durant la roda de premsa posterior a prendre's. Ruiz Ramos era alcalde com a cap de llista del PSOE quan es va fer pública la sentència i havia estat membre de la diputació provincial fins al 2007. El motiu de la condemna havia estat que havia fet un informe assegurant que un pati entre cases del poble tenia enllumenat públic, clavegueram i que havia estat pavimentat per l'Ajuntament.L'objectiu era ajudar a la seva mare, que havia construït tres finestres de casa a aquest espai i els veïns l'havien denunciat. Tal com va reconèixer l'exalcalde en el judici i recorda Civio, la seva mare li va demanar "que li fes un paper" per defensar-se, tot i que ell assegura que el va escriure molt abans de presentar-lo en el judici iniciat pels seus veïns. El document, però, no tenia data ni raons per les quals s'havia redactat, ni a instàncies de qui.A banda de Ruiz Ramos, el mateix consell de ministres va indultar quatre persones més, dues de condemnades per furt en grau de temptativa, una per insolvència punible i una altra per delicte societari. No són els primers indults de l'actual govern, ja que una setmana abans n'havia dictat cinc més, dos per delictes de furt, un per resistència amb lesions, un per lesions i un per robatori. Sánchez ha dictat ja 53 indults com a president espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor