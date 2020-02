JxCat sosté que la topada per la data de la taula de diàleg demostra la «necessitat» d'un mediador

El desacord per l'arrencada de la taula de diàleg és la demostració de la "necessitat" d'un mediador. En aquests termes s'ha expressat aquest dimecres el portaveu parlamentari adjunt de Junts per Catalunya (JxCat), en roda de premsa després que la Moncloa fes públic que havia proposat al gabinet del president Quim Torra celebrar la primera trobada entre governs dilluns vinent, 24 de febrer. L'executiu espanyol, segons Pujol, està fent d'aquesta manera "pedagogia" de la figura del mediador.Una figura que és, precisament, un dels aspectes que separa JxCat i ERC a l'hora d'encetar les converses entre governs. "La data i el mecanisme la van pactar Pedro Sánchez i el president Torra. És el que s'ha d'aplicar. Cal respectar el que es va acordar. Aquest és un conflicte entre la Generalitat i la Moncloa", ha assenyalat Pujol davant les informacions que apunten que la data proposada pel govern espanyol va sorgir d'una reunió entre Adriana Lastra, portaveu parlamentària del PSOE, i Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid.Segons el dirigent de JxCat, la Moncloa ha comès una "ocurrència irresponsable", perquè s'havia pactat -així va ser, segons també detallen a Presidència- que la data de la trobada la pactessin dos equips tècnics. "Fer les coses de manera unilateral no quadra amb la voluntat de diàleg. S'ha de treballar bé en tots els sentits", ha ressaltat Pujol, que ha denunciat que no s'hagi tingut en compte l'agenda de Torra.

