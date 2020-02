Un comissari dels Mossos diu que estaven preparats per detenir el Govern després de la DUI

Rafel Comes, cap de la comissaria general d'investigació criminal dels Mossos, ha declarat aquest dimecres i ha confirmat també que els Mossos estaven preparats per detenir Carles Puigdemont i la resta de membres del Govern després de la declaració d'independència, si el jutge ho demanava. El testimoni ha explicat que el 27 d'octubre, sobre les 12 del migdia, es va reunir amb Molinero, que li va explicar que tenien preparat un dispositiu per detenir el president de la Generalitat i tot el Govern.El dispositiu era confidencial i Comes va rebre el full amb qui havia de fer cada detenció. Puigdemont havia de ser detingut pels dos comissaris superiors. Comes era l'encarregat de coordinar les detencions i tenir relació amb el president del TSJC. El testimoni va preguntar on estarien custodiats (seria al complex Egara) i com serien traslladats (arribat el cas, es podria utilitzar l'helicòpter i el GEI). "Els vaig dir que seria un delicte molt particular", ha explicat.Comes va enviar l'inspector Jordi García Solana perquè es posés a disposició del president del TSJC per si arriba una ordre de detenció. "El president del TSJC ens va traslladar el seu agraïment", ha dit. Aquell dia, després de la declaració d'independència, es va cessar el Govern i no va arribar cap ordre de detenció. "Em van dir que es detindria el president i els consellers. La llista estava encapçalada pel president i després la resta de membres del govern, tots ells tenien assignada una parella de comandaments dels Mossos que els havia de detenir", ha explicat a la Fiscalia. El testimoni ha detallat que només s'havia de detenir els membres del Govern, ni membres del Parlament ni els líders de l'ANC i Òmnium.El comandament ha explicat que el comissari Molinero li va dir que, davant la previsió d'una ordre de detenció, caldria tenir algú de confiança al TSJC per si arribava aquesta ordre. Van anar al TSJC per demanar detenir Puigdemont? El testimoni ha insistit que va enviar el seu inspector per rebre instruccions del jutge. Per què no van parlar directament amb el president del TSJC? "Perquè ja ho havia fet el major Trapero. Jo només vaig posar un element més per reforçar la coordinació", ha dit. El testimoni ha dit que no sabia per quins delictes serien detinguts. "Entenc que seria el jutge qui diria per quin delicte s'havia de fer la detenció. Nosaltres enteníem que havíem d'estar preparat per la detenció si hi havia declaració d'independència", ha dit.A preguntes de l'advocada Olga Tubau, Comes ha explicat que va ser present a la reunió en què es van detallar les pautes d'actuació. En aquella reunió hi havia els comissaris del cos i el major va traslladar la necessitat de complir les ordres judicials amb el "màxim rigor". "Trapero va dir que havíem de dedicar tots els esforços per complir l'ordre judicial", ha dit. López, al seu torn, va detallar les pautes d'actuació acordades amb Diego Pérez de los Cobos. "Hi havia tres nivells d'intervenció: els binomis que havien d'intentar tancar els centres o impedir la votació; en cas que no es pogués, intervindria ordre públic a petició dels binomis, primer ARRO i, si tampoc es podia, en última instància intervindrien la Guàrdia Civil i la Policia Nacional".Comes ha explicat que va mantenir una reunió amb Cèsar Puig i Lluís Salvadó sobre delictes econòmics. Trapero li va advertir que el Departament d'Economia havia demanat temps enrere dades personals relacionades amb delictes econòmics. "Com a Mossos ens havíem de negar si sortien aquests temes", ha explicat el testimoni. En la reunió, que va durar pocs minuts, Salvadó va preguntar quin procediment hi havia en cas de frau fiscal i Comes ho va explicar.El secretari d'Hisenda va preguntar als Mossos si hi havia alguna estratègia sobre el control d'aduanes i Cèsar Puig va advertir que aquell no era el motiu de la reunió i va desconvocar-la. "Puig ens va demanar disculpes i ens va dir que informaria dels fets al director general i al major", ha explicat. El testimoni ha dit que la reunió va ser "surrealista": "Ens vam quedar glaçats quan va treure el tema. No va parlar de república i en aquella reunió Salvadó va parlar d'un escenari futur amb plenes competències". L'endemà de la reunió, Comes va explicar com havia anat la reunió a Trapero, que es va indignar i va dir que demanaria explicacions al Departament.Joan Carles Molinero, comissari superior dels Mossos l'any 2017, ha continuat la seva declaració aquest dimecres i ha confirmat les dues reunions que va mantenir la cúpula del cos amb Carles Puigdemont i diferents consellers del Govern els dies previs a l'1-O per alertar-los dels riscos de tirar endavant la convocatòria del referèndum. Molinero va participar en dues reunions amb altres alts comandaments dels Mossos on es va plantejar la "preocupació" de la prefectura per la situació a Catalunya i es va reiterar davant de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Joaquim Forn que la policia catalana compliria la llei i els mandats judicials.Podia quedar algun dubte del paper dels Mossos, després d'aquestes reunions i tenint en compte les actuacions del cos els dies previs al referèndum? Molinero ha estat clar: "Sense cap mena de dubte, el Govern no podia tenir cap dubte sobre quin paper tindria la policia catalana en relació al procés". A preguntes de Tubau, el comissari també negat cap tipus de "connivència" entre Trapero i el Govern, i ha relatat el distanciament de Trapero i la resta de la prefectura respecte a la cúpula política del procés.El comissari superior dels Mossos d'Esquadra el 2017, ha confirmat que el major Josep Lluís Trapero els va demanar a ell i al comissari Ferran López que elaboressin un dispositiu per complir amb les ordres judicials que poguessin arribar en cas de declaració d'independència, també per detenir el president Carles Puigdemont i la resta de membres del Govern. El testimoni, a preguntes del fiscal, ha relatat una reunió del 25 d'octubre al matí al despatx de Trapero on se'ls va demanar dissenyar un dispositiu per, si era necessari, donar compliment a l'ordre judicial de detenir el president i el Govern. Aquest dispositiu l'havien d'elaborar Molinero i López de manera discreta, i se li havia de comunicar a Trapero un cop definit. "Trapero ens va demanar específicament elaborar un dispositiu per detenir Puigdemont", ha assegurat.

