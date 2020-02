El saló alternatiu al Mobile ja té oposició

El saló alternatiu al Mobile, batejat com a Tech Spirit, no es preveu ni molt menys tranquil. Aquest dimecres, les agrupacions Elite Taxi, Riders X Derechos i el Sindicat de Llogaters han emès un comunicat conjunt on plantegen "molt seriosament" la celebració de mobilitzacions "molt dures" contra l'esdeveniment.Les tres organitzacions diuen que el Tech Spirit reuneix a "especuladors financers que estan ofegant a la classe treballadora que deixen milers de famílies al carrer". En aquest sentit, consideren que el saló, impulsat pel propi Ajuntament de Barcelona "és una provocació a tots els ciutadans que pateixen els atacs d'aquests sicaris financers"."L'esdeveniment hauria d'evidenciar que Barcelona és una ciutat que es defensa dels voltors i que planta cara al capitalisme de plataforma en totes les seves formes", conclou el comunicat. Els tres grups no han donat més detalls al voltant de les mobilitzacions, però asseguren que aportaran més informació "ben aviat".El comunicat arriba just l'endemà que l'Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i el govern espanyol anunciessin la celebració del Tech Spirit, un saló d'economia digital on participaran empreses com Uber, Glovo o Airbnb . El saló es desenvoluparà a la Llotja de Mar entre els dies 25 i 26 de febrer, coincidint amb les dates en què s'hauria d'haver celebrat el Mobile, cancel·lat la setmana passada a causa del coronavirus Precisament aquestes empreses han tingut més d'una disputa amb l'Ajuntament de Barcelona durant els últims anys. En el cas d'Airbnb, el consistori es va veure obligat a actuar després de veure l'auge dels pisos turístics sense llicència . Glovo ha estat sovint criticada pels propis treballadors, els quals denuncien que són falsos autònoms , mentre que el creixement d'Uber va encendre els ànims al sector del taxi

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor