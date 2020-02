El FABA de Manresa reunirà una quarantena d'artistes interdisciplinars

El FABA és el Festival Artístic del del Barri Antic de Manresa. I si l'any passat va despegar per primera vegada tot el seu esperit transformador, en l'edició del 2020 -del 10 al 16 de maig- consolida en tots els sentits la proposta, dotant de més contingut les jornades intersetmanals i arribant a la quarantena de propostes artístiques interdisciplinars La reafirmació de la llotja de creació, amb producció artística i creativa en exposició i venda, el desenvolupament de la jornada inaugural en clau comunitària i els tres escenaris del dissabte són les claus d'aquesta consolidació, acompanyada, com en totes les seves edicions, pel suport decom a mitjà de comunicació oficial.Enguany el cartell porta a la ciutat propostes de calibre internacional com el suec Jay Jay Johanson, dins la gira de celebració dels 20 anys del seu aclamat disc Poison, i propostes consolidades de l'escena alternativa com Hidrogenesse, Núria Graham o els navarresos Kokoshca.En l'àmbit local destaca el retorn artístic a la seva ciutat natal (després de gairebé deu anys) d'Arnau Sala aka Ex Continent, amb una instal·lació experimental on es mesclen els visuals, el moviment i el sorollisme més inquiet. També nous valors emergents com les joveníssimes Luana Roca i Shana, o el trio Bright Joy que estrenaran les seves primeres gravacions. Així mateix els nous vinguts a la ciutat també tindran el seu espai. Bona mostra en serà la sevillana Iris Muñoz que amb la seva exposició ‘El caminar de las madres' omplirà de sentiment les carboneres de L'Anònima.Una proposta creativa que irradia cap al global del territori català des del Centre Històric de Manresa com s'ha demostrat a través de la convocatòria oberta a la tardor on es van presentar 226 propostes, més de la meitat de fora de l'àmbit comarcal i inclús peninsular.Per segon any consecutiu, el festival demostrarà les possibilitats de l'Anònima com a transformadora creativa engegant de nou la fàbrica. En primer lloc, amb Pan Duro dins de la jornada inaugural. La proposta consisteix en la realització d'un àpat comunitari cuinat entre veïnes i membres de la comunitat creativa, obert a la participació de tothom, amb l'objectiu de generar espais i punts de contacte en les comunitats que conviuen en l'espai. Prèviament, un equip de voluntàries haurà treballat porta a porta per aconseguir pa sec per fer conjuntament l'àpat, a base de migas. En segon lloc, la realització de residències de creació durant la setmana, amb convocatòria oberta durant el mes de març, i que mostrarà de nou el potencial creatiu de l'espai.Una altra de les premisses del projecte és entendre la creació i creativitat en un sentit ampli i no tancat al món artístic, que és el que s'ha fet més patent fins ara en el festival. És per això que, com s'explicarà en els propers mesos, s'han incorporat noves accions que integren sectors com el de l'arquitectura o de la tecnologia en les propostes del festival. Tot per mostrar la idea que l'Anònima pot ser l'espai on resoldre els reptes del futur que encara no existeixen.El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA) és el festival nascut el 2017 amb la missió de convertir el Centre Històric i en especial la fàbrica de l'Anònima en el nucli creatiu de la regió a través dels propis agents de la zona, en especial els del centre de la ciutat.El FABA es defineix com un esdeveniment de ciutat per reclamar un projecte de ciutat: convertir l'Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora. Això implica també entendre el FABA com la programació que porta a Manresa aquelles propostes que queden fora dels circuits comercials de la ciutat. El mateix lied motiv per l'Anònima, la fàbrica de creació que doni solució a les necessitats creatives que la ciutat no té cobertes actualment.La jornada inaugural viurà la combinació de creativitat i transformació amb Pan Duro, que posa al centre de la proposta el punt de trobada de la comunitat, i el concert de la vigatana Núria Graham que presenta el seu nou treball. Per segon any consecutiu el concert inaugural serà a taquilla inversa.La fàbrica de creació es portarà a terme de dilluns a dijous, quan el FABA bullirà amb la mirada posada en l'Anònima com a espai i model. Activitats durant tot el dia i exhibicions artístiques de caràcter local al vespre, a la vegada que els racons de la fàbrica viuran amb els residents de la convocatòria de creació.El gran dia del FABA serà el dissabte 16 de maig és el gran dia esperat a la ciutat: una jornada exhibitiva amb gran presència de propostes musicals en quatre espais al recinte de l'Anònima, a més de propostes socials, gastronòmiques, familiars i d'exhibició artística. La Llotja de creació es consolida als garatges, la zona familiar creix en contingut i apareix un nou espai gastronòmic lliure d'alcohol, amb l'objectiu que tothom pugui trobar un espai on estar còmode dins el festival.A més, com a novetat d'enguany, el l'Anònima tindrà fonts en tot el seu espai gràcies a l'acord que el FABA ha arribat amb Aigües de Manresa, de manera que els assistents tindran accés lliure a l'aigua de consum.

Cartell del FABA 2020 by La muntanya russa on Scribd

