El TC admet el recurs de Puigdemont contra les maniobres del Suprem per impedir que fos eurodiputat

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès aquest dimecres el recurs d'empara presentat per Carles Puigdemont i Toni Comín contra les decisions adoptades pel Tribunal Suprem en la línia d'impedir-los l'accés a l'acta d'eurodiputats obtinguda a les eleccions del 26 de maig i ratificada després de la sentència de la justícia europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. En concret, el recurs anava dirigit contra les interlocutòries de la secció quarta de la sala del contenciós-administratiu del Suprem.Aquestes interlocutòries feien referència a la no-proclamació de Puigdemont i de Comín com a eurodiputats pel fet de no haver acudit personalment a fer el tràmit de jura o promesa de la Constitució. Els dos dirigents de JxCat no hi van assistir perquè tenen vigent una ordre de detenció en territori espanyol, i han acabat sent membres de l'Eurocambra sense haver hagut de trepitjar l'Estat a prometre el càrrec. El TC sosté que el recurs té "especial transcendència" perquè es refereix a un cas que pot tenir unes "conseqüències polítiques generals".El tribunal ha acordat formar la peça separada i es concedeix un termini de tres dies per tal que el ministeri fiscal i els dos eurodiputats facin les al·legacions necessàries. El TC, a banda, ha rebutjat suspendre les resolucions del Suprem perquè no hi ha aprecia la "urgència excepcional" que reclamen Puigdemont i Comín.

