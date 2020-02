Un històric d'ERC estripa el carnet

Josep Andreu Foto: Adrià Costa

Pep Andreu, alcalde de Montblanc i històric dirigent d'ERC, ha estripat el carnet d'ERC, segons ha avançat El Món . La baixa va ser comunicada el 12 de febrer a través de correu electrònic i de converses telefòniques amb la direcció nacional. Andreu forma part de la direcció de la Crida Nacional per la República , l'associació en forma de partit impulsada per Carles Puigdemont i presidida per Jordi Sànchez, des de la seva fundació.L'alcalde de Montblanc va ser diputat al Congrés enter el 2004 i el 2008, i entre el 2012 i el 2015 va ocupar un escó al Parlament. A finals del 2018 va protagonitzar una vaga de fam en solidaritat als presos quan l'estaven protagonitzant Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn a la presó de Lledoners, just abans del judici al Tribunal Suprem.

