Front comú per exigir als jutges que apliquin el nou decret d'habitatge

El cas del bloc Llavors ha esdevingut clau en la reivindicació pel dret a l'habitatge de Barcelona. Inicialment una jutge va aturar el desnonament contra cinc famílies que ocupen l'edifici del Poble Sec en virtut del nou decret d'habitatge, aprovat pel Govern i validat pel Parlament. Dies després, però la mateixa magistrada es va desentendre de la legislació i va autoritzar el desallotjament. A més, ho va fer convocant-lo amb data oberta. El Sindicat de Barri del Poble Sec va presentar recurs a la decisió i aquest dimecres ha liderat un front comú per exigir el compliment del decret. JxCat, ERC, comuns, CUP i l'Ajuntament de Barcelona s'hi han sumat en una roda de premsa al Parlament.Tots els actors han signat una carta oberta dirigida a la jutge que ha ordenat al desnonament i han fet una crida pública perquè els jutges apliquin els articles de la nova legislació, que entre altres coses obliguen els grans propietaris a oferir lloguers socials abans de desnonar, encara que les famílies no tinguin contracte, com és el cas del Bloc Llavors.

Carta oberta a la jutge María José Hernández by naciodigital on Scribd

El titular de l'edifici és el fons voltor Vauras Investment, a qui l'Ajuntament de Barcelona ja va reclamar fa un mes que oferís aquesta opció a les sis famílies. Si no ho fa, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, insisteix que el consistori farà servir "totes les eines" que té a l'abast per sancionar l'empresa. Un procés que, segons la llei, podria acabar amb l'expropiació de la propietat.Partits i col·lectius temen que el cas del Bloc Llavors esdevingui un precedent que converteixi en paper mullat el decret d'habitatge. "La llei representa una treva important en la sagnia dels desnonaments", ha defensat el portaveu del sindicat, Silvio Covolo.El sindicat reclama al Govern que doni supot públic als veïns de Llavors i que es posicioni a favor del decret. Tot just aquest dimarts el president, Quim Torra, va assegurar que l'executiu el defensaria, després que el Consell de Garanties Estatutàries el declarés parcialment inconstitucional.El sindicat també demana a la Generalitat que pressioni la propietat i que es posi en contacte amb els jutges perquè apliquin la llei validada pel Parlament. Per ara, la resposta donada pels partits que integren l'executiu ha anat en aquesta línia.El diputat d'ERC Jose Rodríguez ha intervingut en la roda de premsa per demanar al poder judicial que no "alteri la voluntat" del Parlament, en referència a la validació del decret d'habitatge aprovada per la cambra. Rodríguez també ha instat els tribunals a "donar marge" a les administracions perquè puguin aplicar el decret.Des de JxCat, Elsa Artadi ha expressat preocupació davant la possibilitat que els jutges no apliquin el decret i ha assenyalat l'absència del PSC a la roda de premsa. "Avui aquí no hi ha part del govern municipal ni de l'Estat. Ens preocupa que això acabi al Tribunal Constitucional", ha assegurat.Per part de Catalunya En Comú Podem, Susana Segovia ha demanat als jutges que entenguin el que hi ha "darrere" d'aquest decret i els ha demanat que deixin treballar les administracions, mentre que la diputada de la CUP Maria Sirvent ha instat l'Ajuntament i el Govern a "fer valer" el decret d'habitatge.El Sindicat de Barri del Poble Sec espera ara que la jutgessa es pronunciï sobre el recurs presentat per evitar el desnonament. Per ara, ja tenen el suport d'una majoria àmplia del Parlament i llancen un missatge a Vauras Investments: "No pararem fins que no marxin de Barcelona. Ells i tots els que han vingut a especular amb les nostres vides", ha conclòs Covolo.

