La Fiscalia demana presó per l'home que va difondre les dades de la secretària del jutjat 13

La fiscalia demana dos anys de presó per a un exmilitant de CDC i de Solidaritat Catalana per la Independència que va publicar des del seu perfil de Twitter dades personals de Montserrat del Toro, la secretària del jutjat número 13. La imatge de la lletrada de l'administració de justícia estava protegida durant el judici al Suprem per evitar amenaces o assetjaments.Rubèn Novoa va publicar una piulada amb el nom, el seu DNI i la seva fotografia. El ministeri públic li demana dos anys de presó per un delicte d'obstrucció a la justícia, ja que hi havia una instrucció del Suprem que explicitava que no es podia mostrar la imatge de la secretària. També reclama una multa de 17.100 euros, per aquest delicte i també per un de coaccions.

