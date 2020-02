Assalta, agredeix i abusa sexualment d'una parella que dormia en una tenda de campanya a Tarragona

Un home s'enfronta a 11 anys de presó per assaltar una parella que dormia en una tenda de campanya en un descampat proper a la desembocadura del riu Francolí, a Tarragona, el 18 de setembre de l'any passat. Cap a tres quarts d'onze de la nit, l'individu s'hi va acostar i va intentar sostreure diversos objectes -com ara un càmping gas i una bombona- de l'interior d'una bossa.Quan el propietari va intentar impedir-ho, l'acusat va esgrimir una navalla de deu centímetres i va provocar-li múltiples ferides al braç. Tot seguit, li va clavar una forta puntada de peu a la boca que li va arrencar tres dents, i va seguir colpejant i agafant-lo del coll mentre es trobava estès a terra.La dona va intentar defensar l'home i l'acusat la va empènyer, fent que també caigués a terra, i va començar a tocar-li els pits i va intentar abaixar-li els pantalons amb força. Tot i que la dona forcejava per intentar desempallegar-se'n, l'acusat va arribar a tocar-li la zona genital sense el seu consentiment.L'home el van detenir el mateix dia i va ingressar en presó provisional. La Fiscalia li demana tres anys de presó per una temptativa de robatori amb violència amb instrument perillós, cinc anys per un delicte de lesions amb deformitat i tres anys per un delicte d'agressió sexual.En concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic demana que pagui 300 euros a l'home per les lesions ocasionades i 6.000 euros més per les lesions. També reclama que indemnitzi la dona amb 90 euros pel trastorn d'ansietat que va patir. El cas arribarà properament a judici a l'Audiència de Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor