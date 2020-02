Aturada massiva i històrica a les petroquímiques de Tarragona

Cartell de la manifestació d'aquesta tarda

Els treballadors dels polígons Nord i Sud de Tarragona han dit prou i han aturat les màquines de les més de trenta empreses petroquímiques de la zona aquest dimecres. Després de l'explosió a l'empresa Iqoxe el passat 14 de gener, els sindicats s'han unit per convocar una jornada de vaga que ja han titllat d'"històrica", ja que el sector mai havia viscut una aturada d'aquestes dimensions. Més d'11.000 treballadors han estat cridats a la protesta i UGT i CCOO han xifrat el seguiment en un 100% Els líders sindicals s'han desplaçat a Tarragona per donar suport als seus companys i han celebrat el desenvolupament de la convocatòria. El president d'UGT, Camil Ros, ha qualificat l'aturada d'"èxit total i massiu que demostra que Tarragona ha dit prou". "Volem que la indústria continuï aquí, però hi hem de conviure i trobar l'equilibri. Volem químiques amb qualitat en el treball i seguretat, perquè ja hem vist que la precarietat mata", ha dit.Per la seva banda, el líder d'UGT, Javier Pacheco, ha tingut un record especial per les tres víctimes mortals de l'accident i ha assegurat que la jornada d'avui és el "millor homenatge" que se'ls pot fer. A més, els sindicats han reclamat el retorn del Plaseqta a les administracions del territori per millorar la coordinació en casos d'emergència.La vaga ha començat a dos quarts de cinc de la matinada amb un seguiment total i diversos piquets informatius que han estat durant tot el matí davant de les principals empreses del sector. A primera hora ha quedat tallada l'N-340 a Tarragona, la T-750 a la Pobla de Mafumet i l'N-240 a Perafort . Els talls s'han anat aixecant durant la jornada i no s'han produït incidències destacables. Segons han informat els sindicats, els serveis mínims s'han complert en totes les empreses, ja que és fonamental per garantir la seguretat."Celebrem el gran seguiment. No hagueren calgut ni piquets. Avui, treballadors i ciutadania hem pres consciència i tenim moltes coses ha dir. Les administracions i les empreses han de prendre nota, perquè avui demostrarem que ja hem dit prou. És un gran dia", ha assegurat Mercè Puig, de CCOO.Per la seva banda, l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) s'ha mostrat en contra de la vaga d'aquest dimecres i ha assegurat que no comparteix els motius que justifiquen la convocatòria tot i respectar-la. Les empreses químiques han defensat que tenen "uns nivells de qualitat laboral molt per damunt de la resta de sectors econòmics" i han apostat per "continuar impulsant el diàleg entre tots els agents territorials" com a fórmula per retornar la normalitat al sector i millorar.De fet, l'Associació ha enviat un comunicat aquest matí als veïns de la seva seu, ubicada a l'avinguda de Marquès i Montoliu de Tarragona, on se'ls informa de la previsió de "possibles molèsties" per la manifestació d'aquesta tarda. "Sentim profundament les molèsties i treballarem intensament perquè siguin les mínimes", diuen en la carta.En aquesta mateixa línia també s'ha pronunciat la patronal PIMEC, que ha criticat l'aturada. "No ho hem de demostrar al carrer, sinó asseguts en una taula. Aquesta no és la imatge que hem de donar, però respectem tots els posicionaments", ha argumentat públicament la patronal.Aquesta tarda hi ha convocada una manifestació unitària per reclamar també més seguretat a les empreses químiques. A més dels sindicats, a la convocatòria s'hi han unit les federacions de veïns de Tarragona, entitats socials com CET (Coordinadora d'Entitats de Tarragona) i Mare Terra Fundació Mediterrània i els ajuntaments de Tarragona, Vila-seca, Constantí i la Canonja.Els carrers de Tarragona ja es van omplir de més de 3.000 manifestants l'endemà de l'explosió a Iqoxe i s'espera que, de nou, avui la protesta sigui massiva. "Hem d'acabar amb les pors de la població. Ara ja no ens serveixen les paraules: exigim fets. Confio que serà tot un èxit que farà història", diu Ángel Juárez, president de la CET.La marxa dels sindicats començarà a les sis de la tarda a Torreforta, on es farà un minut de silenci per les víctimes de l'accident. Des d'allà, la protesta dels treballadors es traslladarà a la plaça Imperial Tàrraco, passant per l' N-340. L'hora d'arribada al centre de Tarragona serà a les set, moment en què s'uniran la resta de participants i es llegirà un manifest conjunt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor