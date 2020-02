Jordi Pesarrodona serà jutjat per desobediència greu a finals de març

El judici a Jordi Pesarrodono, exregidor de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages), ja té data. El dirigent també conegut per ser pallasso i actor de professió serà jutjat per desobediència greu el pròxim 31 de març al jutjat penal número 2 de Manresa, segons ha informat ael seu advocat, David Caselles. El fiscal li demana la pena màxima prevista per aquesta classe de delictes: dos anys d'inhabilitació per a qualsevol càrrec o lloc de treball públic més una multa de 5.400 euros per participar en el referèndum de l'1-O quan encara era regidor del consistori.Al judici també hi declararan com a testimonis el tinent de la Guàrdia Civil que era el cap operatiu de la intervenció d'aquest cos a l'Escola Joncadella; l'aleshores alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, i el que també era regidor de participació ciutadana, Ramon Planell.El jutge ha denegat d'entrada diverses proves proposades per la defensa de Jordi Pesarrodona. En aquest sentit, "es plantejaran una sèrie de qüestions prèvies per denunciar la vulneració de drets fonamentals de l'acusat i la indefensió que li provoca la denegació de les esmentades proves", tal com indica l'advocat Caselles.La causa contra Pesarrodona es va obrir després que el mateix regidor denunciés haver estat víctima de les càrregues policials de l'1-O al Bages. En emetre la denúncia, el jutjat va obrir un expedient en veure que Pesarrodona podia haver comès actes de desobediència pel fet de ser regidor.De fet, es dóna la contradicció que sis dies abans del judici, el 25 de març, Pesarrodona declararà davant del jutjat d'instrucció 2 de Manresa com a víctima per les càrregues policials de l'1-O. La nova magistrada va admetre el recurs presentat per la defensa de l'exregidor i considera que es van vulnerar els seus drets quan la seva antecessora en el cas va acordar donar per acabada la instrucció de les càrregues sense haver-lo permès declarar en condició de víctima.

